В Исаклинском районе женщина заявила об угоне автомобиля, который ранее продала

В полицию Исаклинского района обратилась 64-летняя женщина, которая заявила об угоне автомобиля от дома. В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что заявительница выдумала преступление, чтобы избежать конфликтной ситуации во время проведения процедуры реализации ее имущества в связи с банкротством.

Следствием установлено, что жительница Исаклинского района по решению Арбитражного суда Самарской области признана банкротом, ей назначен арбитражный управляющий для проведения процедуры реализации имущества.

На нее зарегистрирован автомобиль отечественного производства, подлежащий согласно процедуре банкротства, реализации. Как оказалось, собственница автомобиля несколько лет назад продала его на запчасти, но забыла снять с учета. Вместо того, чтобы сообщить в полицию о возникшей проблеме, и узнать, как действовать в подобной ситуации, она предоставила в арбитраж фотографию похожего транспортного средства, а впоследствии приняла решение заявить об угоне автомобиля.

В совершенном противоправном деянии жительница Исаклинского района призналась. Подозреваемой предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос". Следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району предварительное расследование уголовного дела окончено. С утвержденным обвинительным заключением в отношении женщины оно направлено в Исаклинский районный суд для рассмотрения по существу.