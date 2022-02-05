Эдуард Латыпов стал призером Олимпийских игр в Пекине

Самарский спортсмен Эдуард Латыпов в составе сборной России по биатлону в смешанной эстафете завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине.

В эстафете участвовали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Это первая Олимпийская медаль для Латыпова. Сам Эдуард родился в Белоруссии, но проживает в Камышлинском районе Самарской области.

Всего в Пекин отправились 50 спортсменов из ПФО.