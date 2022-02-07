На волжском льду у Самары спасены два подростка

В воскресенье, 6 февраля, в 18:43 спасатели Поисково-спасательного подразделения "Центральная" сняли с тонкого льда и доставили до береговой линии двух 17-летних молодых людей, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.
События разворачивались на реке Волга, напротив дома 10 по Волжскому проспекту. Выступившая на лед вода преградила молодым людям путь домой. Ребята обратились за помощью к спасателям.
В 19:03 сотрудники ПСС доставили путешественников до берега, где их ожидали полицейские для проведения профилактической беседы. В спасательной операции задействовано судно на воздушной подушке "Нептун".
Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода на лед. Из-за потепления и обильного снегопада на лед выступила вода, и появились промоины.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.