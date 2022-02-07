На волжском льду у Самары спасены два подростка

В воскресенье, 6 февраля, в 18:43 спасатели Поисково-спасательного подразделения "Центральная" сняли с тонкого льда и доставили до береговой линии двух 17-летних молодых людей, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

События разворачивались на реке Волга, напротив дома 10 по Волжскому проспекту. Выступившая на лед вода преградила молодым людям путь домой. Ребята обратились за помощью к спасателям.

В 19:03 сотрудники ПСС доставили путешественников до берега, где их ожидали полицейские для проведения профилактической беседы. В спасательной операции задействовано судно на воздушной подушке "Нептун".

Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода на лед. Из-за потепления и обильного снегопада на лед выступила вода, и появились промоины.