В Курумоче появится филиал базирования авиакомпании Red Wings

В 2022 г. авиакомпания Red Wings, входящая госкорпорацию "Ростех", планирует создать филиал базирования в международном аэропорту Курумоч. Авиакомпания разместит в самарском аэропорту до четырех самолетов SSJ100 и двух самолетов А320/321, а также организует подразделения летного отряда, бортпроводников и станции линейного обслуживания воздушных судов.

Соответствующая информация содержится в проекте изменений в государственную программу

"Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)".

В связи с этими планами будет расширена программа субсидирования авиаперевозок на 2022 г. из Самары. Их планируется выполнять по 16 направлениям: в Омск, Астрахань, Волгоград, Воронеж, Ижевск, Калининград, Калугу, Магас, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск, Казань, Ростов-на-Дону, Пермь, Белгород, Махачкалу.

В 2022 г. на субсидирование региональных воздушных перевозок пассажиров программой предусмотрено

275 млн руб., на 2023 и 2024 годы — по 277,3 млн.