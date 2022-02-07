В Курумоче появится филиал базирования авиакомпании Red Wings

В 2022 г. авиакомпания Red Wings, входящая госкорпорацию "Ростех", планирует создать филиал базирования в международном аэропорту Курумоч. Авиакомпания разместит в самарском аэропорту до четырех самолетов SSJ100 и двух самолетов А320/321, а также организует подразделения летного отряда, бортпроводников и станции линейного обслуживания воздушных судов.
Соответствующая информация содержится в проекте изменений в государственную программу
"Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)".
В связи с этими планами будет расширена программа субсидирования авиаперевозок на 2022 г. из Самары. Их планируется выполнять по 16 направлениям: в Омск, Астрахань, Волгоград, Воронеж, Ижевск, Калининград, Калугу, Магас, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск, Казань, Ростов-на-Дону, Пермь, Белгород, Махачкалу.
В 2022 г. на субсидирование региональных воздушных перевозок пассажиров программой предусмотрено
275 млн руб., на 2023 и 2024 годы — по 277,3 млн.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.