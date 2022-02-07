289 самарских подростков прошли вакцинацию от COVID-19

В поликлиниках Самарской области продолжается вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции. 289 подростков уже сделали прививку от COVID-19.
Напомним, вакцинация проводится двухкомпонентной вакциной "Гам-Ковид-Вак-М" ("Спутник М"), которая предназначена для профилактики COVID-19 у детского населения от 12 до 17 лет. Прививочные пункты развернуты в 8 медицинских учреждениях Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани.
"Мы присоединились к этой работе 1 февраля, — рассказала заведующая центром медицинской профилактики несовершеннолетних Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Татьяна Артамонова. — Перед прививкой каждый пациент проходит осмотр врача-педиатра, в ходе которого специалист проводит общую оценку здоровья, уточняет эпидемиологический анамнез. Противопоказаниями к вакцинации являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний, ОРВИ и другие инфекционные заболевания. Проводя разъяснительную работу с родителями школьников, мы отмечаем высокую осведомленность граждан о важности вакцинации и возможных противопоказаниях. Родители понимают, что вакцинация необходима как наиболее эффективный и безопасный способ защитить ребенка от тяжелого течения заболевания".
Жительница Тольятти Ольга Орехова пришла на прививку с сыном Иваном. "У нас в семье все привиты, — рассказала Ольга Викторовна. — Когда появилась информация о старте прививочной кампании среди подростков, мы записали сына на вакцинацию. Моя прямая обязанность — защитить ребенка, я доверяю медицине, поэтому сомнений в необходимости прививки не было. Каждый человек должен ощущать ответственность за свое здоровье, особенно в столь тревожное время. Нашим детям также необходимо этому научиться".
Информация об адресах и телефонах прививочных пунктов для подростков размещена на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе "Вакцинация от COVID-19".
Вакцинация проводится по предварительной записи, с собой необходимо взять паспорт или свидетельство рождения подростка, полис ОМС.
Вакцинация проводится на добровольной основе по заявлению законных представителей (родителей и/или опекунов). Также заполняется информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств.
Если ребенок не достиг возраста 15 лет, то заявление и согласие оформляется от имени родителя (законного представителя). Ребенок 15 лет и старше согласие может оформить сам, также это могут сделать и его родитель (законный представитель). При этом заявление пишет только родитель (законный представитель) ребенка. Все документы заполняются на месте.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.