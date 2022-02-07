ТОАЗ повысил зарплату сотрудникам с 1 февраля 2022 года

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти — проиндексирует оклады работников предприятия на 9%.

Тольяттиазот уделяет приоритетное внимание социальной политике и, в частности, повышению уровня жизни работников. Средняя заработная плата сотрудников ПАО "ТОАЗ" более чем на 70% выше средней по Самарской области. Индексация заработной платы на предприятии проводится ежегодно. В 2021 году она составила 5%.

Повышение окладной части повлечет и рост выплат, которые с ней связаны: вырастут премии, оплата сверхурочных часов, суммы доплат за работу во вредных условиях труда и в ночные часы.

Помимо своевременной выплаты и индексации заработной платы, администрация Тольяттиазота реализует и другие меры поддержки персонала: регулярно выплачиваются премии за трудовые достижения, все работники ТОАЗа обеспечены полисами добровольного медицинского страхования, полностью оплаченными работодателем, компания предоставляет нуждающимся корпоративное жилье. В 2021 году на заводе принят новый коллективный договор (действует до 2024 года), включающий в себя 61 льготу и гарантию для работников.

"Стабильная работа предприятия во многом зависит от профессионализма сотрудников. А достойная благодарность за труд — лучшая мотивация. Для нас важно отслеживать ситуацию на рынке труда и обеспечивать поддержку коллектива", — отметил генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.