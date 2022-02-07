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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на линейной части четырех нефтепроводов в Самарской и Саратовской областях

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы по замене и ремонту узлов запорной арматуры (УЗА) на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) в Самарской и Саратовской областях.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы выполнены в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга". Цель — обеспечение требований промышленной безопасности в процессе транспортировки нефти.

Специалисты выполнили замену двух единиц запорной арматуры на резервной нитке подводного перехода МН Бавлы — Куйбышев через р. Самара и средний ремонт двух задвижек на линейной части нефтепровода. В плановые сроки на участке Нурлино — Самара МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев произведена замена трех УЗА и вырезан один дефектный участок. Также заменены две задвижки на четырехкилометровом участке лупинга МН Куйбышев — Тихорецк и одна задвижка на МН Красноармейск — Саратовский НПЗ.

В ходе работ по замене УЗА были обустроены фундаменты и площадки обслуживания задвижек. Все восемь единиц запорной арматуры оснащены взрывозащищенными электрическими приводами, что позволяет закрывать и открывать задвижки в автоматическом режиме. Смонтированные УЗА — отечественного производства, ресурс их работы составляет не менее 5000 циклов. Оборудование, выработавшее эксплуатационный ресурс, было демонтировано.

Кроме того, на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Большая Черниговка" вырезаны дефекты на приемных коллекторах пяти магистральных насосных агрегатов.

Комплекс работ выполнен в период плановых остановок и при сниженных режимах работы магистральных нефтепроводов. Всего в ремонтных работах были задействованы 210 специалистов Бугурусланского, Самарского и Саратовского районных нефтепроводных управлений, использовалось 86 единиц спецтехники.

В настоящее время нефтепроводы работают в плановом режиме.

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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и спарку надо работать эффективнее

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