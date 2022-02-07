Полицейские задержали 42 пьяных водителя за три дня в Самарской области

В Самарской области за три дня, с 4 по 6 февраля, полицейские во время рейдов задержали 42 пьяных водителя, сообщает региональное ГУ МВД.

Также сотрудники полиции выявили 14 автомобилистов без водительских удостоверений.

Кроме того, два человека нарушили правила тонировки, а 41 водитель проигнорировал требования перевозки детей. Не использовали ремни безопасности 204 автомобилиста.

Еще 98 водителей не пропустили пешеходов на "зебре". А вот пешеходы нарушили ПДД 162 раза.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника движения не терять бдительности и быть ответственными за свои действия.