В субботу, 12 февраля, в 18:00 в конференц-зале СОУНБ (пр. Ленина, 14а) Самарский театр "Город" представит премьеру спектакля "Всем, кого касается" (16+) современного драматурга Даны Сидерос. Режиссер - Ольга Рябова.

После спектакля пройдет обсуждение с театральным критиком РФ Павлом Рудневым.

В одном из старших классов московской школы появляются два загадочных ученика. Они общаются на странном, понятном только им языке прикосновений. Вместе с тем в школе начинают происходить необъяснимо тревожные события. Современная пьеса Даны Сидерос говорит о травле подростка в школе, но касается не только буллинга. История метафорична, иносказательна, и при этом в ней есть новый уровень правды, надежда и свет.

Пьеса "Всем, кого касается" - лауреат конкурса новой драматургии "Ремарка"-2018 - вошла в шорт-лист премии "Кульминация".

Павел Руднев - театральный критик, который не только описывает, но и формирует современный театральный ландшафт. В своих исследованиях, будь то обстоятельная монография, рецензия на спектакль в театроведческом журнале или короткий пост в фейсбуке, исследователь умеет перекидывать мосты от традиции к современности; от отечественной к зарубежной драматургии и режиссуре.