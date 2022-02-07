16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Театр "Город" представит премьеру спектакля "Всем, кого касается" В Самарской области эксперты приступили к оценке спектаклей окружного фестиваля "Театральное Приволжье" Виктор Сухоруков и Евгений Пронин выступят в Самаре в спектакле "Старший сын" Андрей Юнин: "Актеры и режиссеры - это диагноз, по-другому мы жить не можем!" Дмитрий Азаров поздравил коллектив Самарского Театра Драмы с тройным юбилеем

Театр Культура

Театр "Город" представит премьеру спектакля "Всем, кого касается"

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 12 февраля, в 18:00 в конференц-зале СОУНБ (пр. Ленина, 14а) Самарский театр "Город" представит премьеру спектакля "Всем, кого касается" (16+) современного драматурга Даны Сидерос. Режиссер - Ольга Рябова.

После спектакля пройдет обсуждение с театральным критиком РФ Павлом Рудневым.

В одном из старших классов московской школы появляются два загадочных ученика. Они общаются на странном, понятном только им языке прикосновений. Вместе с тем в школе начинают происходить необъяснимо тревожные события. Современная пьеса Даны Сидерос говорит о травле подростка в школе, но касается не только буллинга. История метафорична, иносказательна, и при этом в ней есть новый уровень правды, надежда и свет.

Пьеса "Всем, кого касается" - лауреат конкурса новой драматургии "Ремарка"-2018 - вошла в шорт-лист премии "Кульминация".

Павел Руднев - театральный критик, который не только описывает, но и формирует современный театральный ландшафт. В своих исследованиях, будь то обстоятельная монография, рецензия на спектакль в театроведческом журнале или короткий пост в фейсбуке, исследователь умеет перекидывать мосты от традиции к современности; от отечественной к зарубежной драматургии и режиссуре.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Фото на сайте

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6