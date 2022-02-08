Новокуйбышевская пенсионерка перевела мошенникам 1,5 млн рублей

В Новокуйбышевске 61-летней пенсионерке поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Он сообщил женщине, что на нее оформлена заявка на кредит. И для того, чтобы деньги не были перечислены другому лицу, ей необходимо взять кредит и перевести всю сумму на указанные злоумышленником телефонные номера.

В результате женщина взяла три кредита и перечислила деньги по указанным мошенниками номерам на общую сумму порядка 1,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.