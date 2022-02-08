Прокуратура проверит, действительно ли многодетная тольяттинка не исполняет родительские обязанности

В Тольятти прокуратура начала проверку из-за публикации многодетной матери, которая не исполняет родительские обязанности.

В сообщениях говорится о том, что трое детей женщины не обеспечены питанием и одеждой и живут в антисанитарных условиях. При этом мать ведет асоциальный образ жизни, употребляет наркотики и нарушает общественный порядок.

По поручению прокурора области Сергея Берижицкого надзорное ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Кроме того, прокуратура контролирует доследственную проверку по ст. 117 УК РФ ("Истязание") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").