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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области стартует молодежный бизнес-акселератор "Профессия "Предприниматель"

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Принять участие в онлайн-обучении смогут жители региона в возрасте от 16 до 25 лет. Бизнес-акселератор актуален для тех, кто хочет реализовать свою идею в успешный бизнес-проект.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Популяризация предпринимательства, а также создание условий для развития проектов инициативной молодежи — одни из ключевых направлений работы команды губернатора Дмитрия Азарова. В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Самарской области запускаются новые инструменты поддержки, открываются центры "Мой бизнес", где в режиме одного окна можно получить консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности.

"Профессия "Предприниматель" — обучающий бизнес-курс, состоящий из 10 онлайн-занятий, закрывающий все ключевые вопросы старта и развития собственного дела: от регистрации и подбора команды до продвижения и управления финансами.

Партнером проекта выступает региональный центр поддержки предпринимательства "Мой Бизнес".

"Мы активно работаем с потенциальными предпринимателями, рассказываем о преимуществах создания и развития своего дела, о тех возможностях, которых создаются в регионе для представителей бизнеса. Для вовлечения и погружения молодых ребят в бизнес-среду мы реализуем самые разные программы, в том числе образовательные курсы и акселераторы, встречи с опытными предпринимателями, экскурсии на предприятия и многое другое. Такой подход позволяет нам "выращивать" успешных и грамотных предпринимателей, нацеленных на высокие результаты и работающих на благо родного региона", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2021 году количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Самарской области увеличилось на 4,7% и составило 129,6 тысяч, а численность занятых возросла на 12,7% и превысила 598 тысяч человек.

Спикерами и менторами курса "Профессия-предприниматель" станут опытные предприниматели, бизнес-эксперты, среди которых основатель сети детских развивающих клубов "Вундеркинд" Наталья Виханова, руководитель бухгалтерской компании "Маржу" Наталья Мартынова, основатель сети столовых "Баранкино" и кулинарий "Слойка" Наталья Никонова, основатель сети экспресс-парикмахерских "РИО" Ольга Воропаева и другие.

Участники бизнес-акселератора смогут найти актуальную бизнес-идею или упаковать уже имеющуюся задумку в перспективный бизнес-план, приобретут практические бизнес-навыки, найдут единомышленников и партнеров, а самые успешные проекты получат бесплатную рекламную кампанию от организаторов.

Бизнес-акселератор проводится в рамках реализации проекта "Профессия "Предприниматель" за счет средств гранта, предоставленного по итогам проведения второго конкурса президентских грантов в 2021 году.

Участие в бизнес-акселераторе бесплатное. Обучение стартует в феврале. Регистрация открыта по ссылке.

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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