В Самарской области завершилась контрактация объектов дорожного нацпроекта

В Самарской области, в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, заключены контракты по всем объектам 2022 года.
Самым протяженным объектом ремонта станет автомобильная дорога Кошки-Большая Романовка-Ерандаево-Андреевка-граница Татарстана, расположенная в муниципальном районе Кошкинский. На приведение к нормативу более 26 км трассы, входящей в опорную сеть, предусмотрено более 535 млн. рублей. По контракту работы должны быть завершены до 1 октября текущего года.
Самым капиталоемким проектом остается строительство развязки на пересечении ул. Ново-Садовая с ул. Советской Армии и ул. XXII Партсъезда. В 2022 г. на возведение путепровода запланировано 1 млрд 170 тыс. рублей. Общая стоимость проекта составляет около 3,6 млрд. рублей. Завершение строительства по контракту запланировано в 2023 году.
При составлении планов работ по нацпроекту особое внимание уделялось дорогам, ведущим к социально значимым объектам: медицинским учреждениям, детским учебным и досуговым заведениям, а также доступности туристических маршрутов.
Так, продолжится ремонт туристического маршрута "Урал" — Солнечная Поляна — Ширяево на участках км 22+200 — км 23+240, км 45+00 — км 46+750.
Заблаговременное проведение торгов и заключение контрактов по инфраструктурным объектам находится на постоянном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Такой подход позволяет подрядным организациям в полной мере подготовиться к новому дорожному сезону и выполнить все намеченные планы.
Напомним, в 2022 г. в регионе предусмотрен ввод 51 объекта протяженностью 261,28 км. На эти цели предусмотрено около 10,3 млрд руб., 8,2 млрд руб. — средства областного бюджета, 2,1 млрд руб. — из федерального бюджета.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.