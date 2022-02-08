В Самарской области завершилась контрактация объектов дорожного нацпроекта

В Самарской области, в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, заключены контракты по всем объектам 2022 года.

Самым протяженным объектом ремонта станет автомобильная дорога Кошки-Большая Романовка-Ерандаево-Андреевка-граница Татарстана, расположенная в муниципальном районе Кошкинский. На приведение к нормативу более 26 км трассы, входящей в опорную сеть, предусмотрено более 535 млн. рублей. По контракту работы должны быть завершены до 1 октября текущего года.

Самым капиталоемким проектом остается строительство развязки на пересечении ул. Ново-Садовая с ул. Советской Армии и ул. XXII Партсъезда. В 2022 г. на возведение путепровода запланировано 1 млрд 170 тыс. рублей. Общая стоимость проекта составляет около 3,6 млрд. рублей. Завершение строительства по контракту запланировано в 2023 году.

При составлении планов работ по нацпроекту особое внимание уделялось дорогам, ведущим к социально значимым объектам: медицинским учреждениям, детским учебным и досуговым заведениям, а также доступности туристических маршрутов.

Так, продолжится ремонт туристического маршрута "Урал" — Солнечная Поляна — Ширяево на участках км 22+200 — км 23+240, км 45+00 — км 46+750.

Заблаговременное проведение торгов и заключение контрактов по инфраструктурным объектам находится на постоянном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Такой подход позволяет подрядным организациям в полной мере подготовиться к новому дорожному сезону и выполнить все намеченные планы.

Напомним, в 2022 г. в регионе предусмотрен ввод 51 объекта протяженностью 261,28 км. На эти цели предусмотрено около 10,3 млрд руб., 8,2 млрд руб. — средства областного бюджета, 2,1 млрд руб. — из федерального бюджета.