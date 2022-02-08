Форвард Евгений Фидий возвращается в БК "Самара"

Форвард Евгений Фидий, один из лучших игроков Суперлиги-1 последних лет, возвращается в БК "Самара".

Выступал за молодежную и основную команды "Спартака" СПб (2008-2014), "Красные Крылья" (2014/2015), УНИКС (июль — декабрь 2015), "Автодор" (2015-2016), "Самару" (2016-2018), "Спартак" СПб (2018 — декабрь 2019), "Уралмаш" (январь — март 2020), "Купол-Родники" (2020 — февраль 2022).

Серебряный призер чемпионата Суперлиги-1 (2018, 2019). Включен в символическую пятерку Суперлиги-1 (2019) и Кубка России (2019 и 2021).

Привлекался в юношеские и молодежные сборные России различных возрастов. Участник чемпионата Европы U20 в 2011 г. В составе резервной сборной России в 2014 г. стал победителем Кубка Станковича.

Выступая за "Самару" в сезонах-2016/2017 и 2017/2018, принял участие в 88 матчах Суперлиги-1 и Кубка России, в которых набрал 871 очко и сделал 462 подбора.

В первой половине сезона-2021/2022 в составе "Купола-Родники" сыграл в 24 матчах, в которых в среднем набирал 15,4 очка и делал 6,4 подбора.