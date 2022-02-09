Баскетбольная "Самара" на выезде уверенно переиграла "Уфимец"

"Самара" на выезде уверенно переиграла "Уфимец" — 103:77.

Два подряд точных трехочковых от Владимира Пичкурова предопределили рывок самарцев 10:0 — и к середине стартового периода наша команда получила серьезный перевес, 14:5. Впрочем, хозяевам хватило пары минут, чтобы свести свое отставание к минимуму (16:15), а

незадолго до завершения четверти и вовсе сравняли счет — 20:20.

Но во втором периоде самарцы вновь предприняли ускорение. К середине четверти Александр Варнаков и Айк Нваму серией попаданий довели преимущество до "+14" (40:26). В какой-то момент перевес достиг 17 очков, но к большому перерыву уфимцы чуть подсократили — 54:43.

В третьей четверти сценарий, казалось, остался прежним: бодро стартовав, за пять минут наша команда убежала вперед на расстояние в 20 очков (73:53 после точной трехи от Артемса Бутянковса). Но на этот раз она не позволила хозяевам даже помечтать о том, чтобы переломить игру. А Владимир Пичкуров с сиреной об окончании периода броском из-за дуги поставил эффектнейшую точку — 85:60.

А если у кого-то и оставались сомнения в исходе матча — начало заключительного периода их развеяло: четыре минуты самарцы не позволяли сопернику набрать очки, а сами неумолимо приближались к "сотне". Даже выждав небольшую паузу, наша команда усилиями Артемса Бутянковса за полторы минуты до финальной сирены покорила знаковый рубеж.

Следующий матч "Самара" проведет 11 февраля в Ревде, это будет первая игра финальной серии Кубка России.