Доходность по валютным вкладам банка "Открытие" увеличилась до 0,7% годовых

Банк "Открытие" повысил ставки по долларовым вкладам "Надежный", "Активное пополнение" и "Свободное управление" сроком от 6 месяцев и выше.

Рост ставок составил 0,2-0,5% годовых. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка для размещения долларов США — 0,7% годовых по вкладу "Надежный".

Ставки по вкладу "Активное пополнение" достигли 0,5% годовых, по вкладу "Свободное управление" — 0,45% годовых.

Более подробно ознакомиться с условиями по долларовым депозитам можно в разделе "Тарифы и документы" на сайте банка.