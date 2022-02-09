Доходность по валютным вкладам банка "Открытие" увеличилась до 0,7% годовых

Банк "Открытие" повысил ставки по долларовым вкладам "Надежный", "Активное пополнение" и "Свободное управление" сроком от 6 месяцев и выше.
Рост ставок составил 0,2-0,5% годовых. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка для размещения долларов США — 0,7% годовых по вкладу "Надежный".
Ставки по вкладу "Активное пополнение" достигли 0,5% годовых, по вкладу "Свободное управление" — 0,45% годовых.
Более подробно ознакомиться с условиями по долларовым депозитам можно в разделе "Тарифы и документы" на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.