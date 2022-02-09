Жителя Самарской области будут судить за убийство знакомого

В Самарской области в суд направили уголовное дело 36-летнего жителя с. Малый Толкай Похвистневского района. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, 13 октября 2021 г. сельчанин пришел домой к знакомому и поссорился с ним. Обвиняемый повалил на пол сидевшего на стуле оппонента, избил его и шесть раз ударил ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. После этого мужчина, чтобы скрыть следы, поджег изоленту, которой была обмотана рукоятка ножа.
Кроме того, ранее мужчины неоднократно конфликтовали. Так, в мае 2021 г. обвиняемый ударил знакомого табуретом по голове. Из-за этого пострадавший получил тяжкую травму.
Обвинение предъявили по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжких травм") и ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение