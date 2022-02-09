Жителя Самарской области будут судить за убийство знакомого

В Самарской области в суд направили уголовное дело 36-летнего жителя с. Малый Толкай Похвистневского района. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 13 октября 2021 г. сельчанин пришел домой к знакомому и поссорился с ним. Обвиняемый повалил на пол сидевшего на стуле оппонента, избил его и шесть раз ударил ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. После этого мужчина, чтобы скрыть следы, поджег изоленту, которой была обмотана рукоятка ножа.

Кроме того, ранее мужчины неоднократно конфликтовали. Так, в мае 2021 г. обвиняемый ударил знакомого табуретом по голове. Из-за этого пострадавший получил тяжкую травму.

Обвинение предъявили по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжких травм") и ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").