Дольщики "Патио" усомнились в претенденте на достройку проблемного ЖК

Минстрой Самарской области проводит конкурс по отбору инвестора, который завершит строительство проблемного ЖК на ул. Ленинской, д. 285 - 299 в Самаре (136 квартал).

Согласно протоколу вскрытия конвертов с заявками от 7 февраля, опубликованному на сайте министерства, на достройку претендуют ООО "Специализированный застройщик ПОСКО" и ООО "Аджатарский базальтовый щебеночный завод" ("АБЩЗ").

"ПОСКО" — известный в регионе застройщик, имеющий опыт достройки проблемных объектов. "АБЩЗ" же — компания, зарегистрированная в Новокуйбышевске и, по данным ИАС Seldon Basis, с 2015 г. показывающая нулевую выручку.

Заявка "АБЩЗ" уже вызвала тревогу у дольщиков "Патио", которые подозревают, что компания аффилирована прежним застройщикам, и требуют создать новую комиссию для проведения конкурса, включив в ее состав депутатов.

Соответствующее обращение с просьбой проконтролировать процедуру выбора застройщика-инвестора инициативная группа дольщиков написала на имя губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и первого заместителя прокурора региона Игоря Харитонова.

Напомним, история проблемного ЖК на ул. Ленинской началась в 2004 г., когда ФГУП "ЦСКБ-Прогресс" (с 2014 г. АО "РКЦ Прогресс") решило построить в 136 квартале квартиры для работников. Для этого привлекли ООО "Патио", которое заключило 94 инвестиционных договора на сумму более 140 млн руб., но обанкротилось. Директор "Патио" Владимир Комаровский получил четыре года колонии общего режима за мошенничество.

В 2009 г. за достройку объекта взялось ООО "Самарское бюро инвестирования строительства" ("С-БИС"). Компания будущие квартиры продавала, но объект тоже не достроила. Появились новые обманутые дольщики.

Некоторые из дольщиков, наиболее погруженные в перипетии стройки, при этом считают, что несмотря на смену юрлиц, ранее занимавшихся возведением их домов, физические лица, принимавшие реальные решения в этих компаниях, практически не менялись. Они называют несколько ключевых фигур: бывший директор ООО "Патио" Владимир Комаровский, учредитель "Патио" и якобы фактический руководитель и владелец "С-БИС" Леонид Позднышев, последний бывший директор ООО "Патио", а затем и главный финансист "С-БИС" Тамара Мязова (она в 2017 г. получила условный срок за организацию нападения на оппонента по экономическому спору).