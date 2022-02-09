"Крылья Советов" одержали победу над "Астаной"

"Крылья Советов" завершили второй сбор победой, обыграв в контрольном матче "Астану" - 2:1.
Счет открыли самарцы в конце первого тайма: Липовой забил на 43-й минуте. На 64-й второй гол забил Горшков.
"Крылья Советов" завершили второй сбор победой, обыграв в контрольном матче "Астану" - 2:1.
Счет открыли самарцы в конце первого тайма: Липовой забил на 43-й минуте. На 64-й второй гол забил Горшков.
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Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?