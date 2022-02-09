В 2021 году жители 42 многоквартирных домов Самарской области выбрали оплату тепла по факту

В 2021 году жители 42 многоквартирных домов Самарской области перешли на оплату тепловой энергии по 1/7. Таким образом, жители 867 жилых домов Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани уже оплачивают тепло по факту.

Данный способ расчета наиболее прозрачен для собственников жилья, позволяет рассчитывать семейный бюджет и инициировать энергосберегающие мероприятия в своем доме.

"Схема "оплата по факту" более понятная и прозрачная для жителей. По ней начисление будет происходить исходя из фактического потребления ресурса по показаниям общедомовых теплосчетчиков. Следует отметить, что оплата по 1/7 исключает начисление ежегодной корректировки", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Напомним, что жителям многоквартирных домов, где установлены общедомовые приборы учета, для перехода на оплату тепловой энергии по 1/7 достаточно выбрать данный порядок на общем собрании жильцов.