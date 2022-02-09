Жителя Самарской области будут судить за незаконную покупку винтовки Мосина

Прокурор Большечерниговского района Самарской области утвердил обвинение по уголовному делу 59-летнего жителя пос. Верхние Росташи, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении оружия. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, мужчина незаконно приобрел винтовку Мосина образца 1891 г. калибра 7,62 мм, а также спортивно-охотничью винтовку "ТОЗ-8" и патроны к ним. Обвиняемый не имел на это специального разрешения.

Оружие и боеприпасы он хранил дома. Полицейские изъяли их в сентябре 2021 года.