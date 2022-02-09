В Самарской области подвели итоги работы служб ГО и ЧС

В среду, 9 февраля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с участием глав министерств и ведомств, всех муниципальных образований, руководством надзорных органов и территориальных подразделений МЧС, посвященное итогам работы служб ГО и ЧС в Самарской области в 2021 г. и постановке новых задач.

Сначала глава регионального кабмина обратил внимание на то, что в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в регионе вновь ожидается ухудшение погоды — метель и сильный снегопад. Виктор Кудряшов поручил главам муниципалитетов провести предварительную подготовку, проверить готовность техники и управляющих компаний к работе в сложных условиях.

Первый вице-губернатор указал на недоработки глав муниципалитетов в ликвидации последствий прошедшего снегопада. "Коллеги, у нас еще после предыдущих снегопадов вопросы решены не во всех муниципальных образованиях. Остаются жалобы на нечищеные дворы, кровли, суженные проезды. Возьмите ситуацию на личный контроль, решайте вопросы сейчас. Погода готовит нам новые сюрпризы, нам вновь придется работать в усиленном режиме, а мы еще не решили все прошлые задачи. Организовывайте работу", — обратился к главам Виктор Кудряшов.

Участники совещания обсудили результаты работы служб ГО и ЧС в минувшем году.

"В Самарской области с ее большим промышленным потенциалом, развитой транспортной инфраструктурой сосредоточено много опасных объектов. Задача обеспечения безопасности граждан всегда была и остается приоритетным направлением работы правительства", — отметил первый вице-губернатор.

Главный итог деятельности ГО И ЧС — спасенные жизни людей. Благодаря совместным действиям медиков, спасателей, пожарных, других специалистов в прошлом году в регионе спасли более 3 тыс. человек, оказавшихся в условиях ЧС и пострадавших в различных происшествиях. Председатель облправительства особенно отметил героические действия пожарных во время больших природных пожаров летом 2021 года.

В регионе ведется работа по совершенствованию системы ГО и ЧС, укреплению ее технической базы. Так, в 2021 г. построено и введено в эксплуатацию пожарное депо на четыре машино-места в микрорайоне Южный Город Волжского района. За счет средств облбюджета для дооснащения противопожарной службы Самарской области было приобретено восемь единиц основной пожарной техники.

Проводится работа по развитию добровольных пожарных команд. Объем субсидий общественным объединениям пожарной охраны в Самарской области в 2021 г. по сравнению с предыдущим годом вырос в два раза. На контроле и оснащение поисково-спасательной службы. В рамках госпрограммы в минувшем году приобретено пять единиц спасательной техники.

Об итогах работы по ликвидации последствий ЧС и обеспечению безопасности граждан в 2021 г. доложил руководитель ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В прошлом году было ликвидировано 10 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К работе во время крупных лесных пожаров в Борском районе и в Тольятти привлекали авиацию Главного управления МЧС. Самолеты и вертолеты совершили в общей сложности около 500 вылетов. На постоянном контроле региональной подсистемы МЧС — ситуация с паводком, обеспечение пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей, обеспечение исправной работы системы оповещения на случай чрезвычайных ситуаций и множество других вопросов.

Виктор Кудряшов озвучил задачи территориальной подсистеме Самарской области РСЧС, системе гражданской обороны региона на 2022 год. Это обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах, обеспечение соблюдения введенных ограничительных и профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, проведение совместных учений и тренировок, в том числе внеплановых, в рамках РСЧС с практической отработкой вопросов готовности к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС.

"От готовности органов государственной власти, грамотных и оперативных действий служб и ведомств зависит быстрота и качество ликвидации чрезвычайных ситуаций", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Также среди задач на текущий год — повышение качества учений и тренировок, развитие системы прогнозирования ЧС, усиление мер по защите опасных объектов и обеспечения их устойчивого функционирования в периоды ЧС. Кроме того, в 2022 г. планируется продолжать работу над созданием системы оповещения о ЧС и аппаратного программного комплекса "Безопасный город".

"В этом году мы планируем интеграцию разрозненных систем в единый источник информации, который будет использоваться в нашей работе и работе различных служб. При очередной корректировке бюджета мы учтем средства на такую интеграцию", — озвучил планы по развитию "Безопасного города" Виктор Кудряшов.

Большое внимание будет также уделяться обучению граждан навыкам поведения в условиях ЧС, формированию и совершенствованию культуры безопасности населения в повседневной деятельности и при возникновении ЧС и при различных происшествиях: пожарах, ДТП и ЧП на водных объектах.