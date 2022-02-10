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Банк "Открытие" стал лидером по удобству мобильного приложения и интернет-банка в 2021 году

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" признан лидером в номинации "Удобство интерфейса для всех пользователей (мобильное приложение + интернет-банк)" рейтинга доступности и удобства мобильных и интернет-банков для физлиц по итогам 2021 года. Рейтинг подготовили эксперты компании UsabilityLab.

Под удобством в UsabilityLab понимали легкость и простоту использования того или иного интерфейса мобильного или интернет-банка всеми его пользователями.

По словам Павла Михалева, директора департамента Digital банка "Открытие", признание экспертов — результат работы продуктовых команд и UX-лаборатории банка. "Наша UX-лаборатория OpenLab помогает продуктовым командам создавать передовые digital-решения для банка, используя знания о поведении и потребностях людей", — отметил он.

В 2021 году сотрудники банка провели более 70 UX-исследований. Внутренние замеры показывают, что качество интерфейсов банка заметно выросло. "Благодаря UX-исследованиям нам удается выпускать на рынок наиболее удобные и качественные продукты. Поэтому наши клиенты получают услуги, которыми легко пользоваться, решая свои финансовые задачи", — подчеркнул Михалев.

Масштабное исследование российских банков проводилось в течение 2021 года. По результатам анализа эксперты UsabilityLab выбрали 21 банк и протестировали решения на трех платформах — iOS, Android, desktop-версия интернет-банка — по 17 сценариям, разделенным на 5 групп: переводы, история операций, платежи, продукты и настройки.

Мобильные и десктопные решения выбранных банков позволяют получать основной функционал разным типам клиентов, в том числе с ограничением зрения.

UsabilityLab — крупнейшая в России юзабилити-компания, обладающая современной юзабилити лабораторией. Рейтинг доступности и удобства мобильных и интернет-банков UsabilityLab составляет с 2014 года.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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