В Самарской области задержали подозреваемого в разбое

В Кинель-Черкасском районе Самарской области правоохранители задержали неоднократно судимого 29-летнего местного жителя, подозреваемого в разбое. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в конце января мужчина случайно попал в дом жертвы и заметил дорогую технику. Позже он напился и решил похитить понравившееся чужое имущество. Поскольку хозяин дома не открыл дверь, сельчанин разбил стекло, проник в дом, избил потерпевшего и, угрожая отверткой, забрал телевизор. Технику он продал его случайным знакомым, а деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Подозреваемого заключили под стражу.