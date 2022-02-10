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Торговые обороты инвесторов в ВТБ выросли в 2021 г. в полтора раза

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговые обороты клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в 2021 г. выросли в 1,5 раза и составили 34,8 трлн руб. Порядка 70% пришлось на сделки в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции: через нее розничные инвесторы в прошлом году ежедневно совершали более 1 млн сделок на суммы свыше 100 млрд руб. Объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции вырос на 29,6%, до 4,4 трлн руб. Активы физических лиц выросли на 44,65%, до 2,6 трлн руб., юридических — на 12,6%, до 1,8 трлн руб. Общее число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в 2021 г. увеличилось на 51%, превысив 2,3 миллиона в конце года. За год было зарегистрировано 1,4 млн новых счетов (один клиент может иметь отдельно ИИС и брокерский счет).

"Мы видим, что интерес населения к розничным инвестициям в России продолжает расти. Инвестиции становятся частью портфеля сбережений все большего числа семей, и розничный инвестор в России начинает играть по-настоящему значимую роль, становясь надежным источником инвестиций в экономику. В 2021 г. приток денег от инвесторов на российский рынок составил 1,35 трлн руб., из которых 40% было инвестировано в акции, 60% — в облигации. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями за последние четыре года выросла почти на 10 п. п. с трети до более 40-43%. Каждая четвертая новая корпоративная облигация сегодня приобретается населением, против всего 2% четыре года назад. Мы надеемся на дальнейшее развитие рынка и рассчитываем увидеть в 2022 г. схожие показатели в росте оборотов", — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

В 2021 г. особенную ставку ВТБ Капитал Инвестиции делали на развитие мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции. Сегодня ежедневно его использует более 450 тысяч человек. Этот показатель в 2021 г. продемонстрировал двукратный рост. Объем средств, управляемых через мобильное приложение, за год вырос на 71% и превысил 2,1 трлн руб.

ВТБ Капитал Инвестиции в 2021 г. активно интегрировали продукты управляющей компании в инвестиционную платформу: в ней сейчас отображаются ПИФы и счета доверительного управления. Пользователи ВТБ Мои Инвестиции теперь могут принять участие абсолютно во всех доступных размещениях. Запущен новый продукт инвестиционного консультирования Advisory PRO — новая услуга с двумя стратегиями "Активная торговля" и "Стратегический портфель", с получением рекомендаций от инвестиционных консультантов онлайн. В роботе-советнике в 2021 г. реализованы 19 новых стратегий, запущена ESG стратегия, 5 новых долларовых портфелей с глобальной аллокацией, которые впервые полностью формируются из БПИФ. В четвертом квартале первыми в России ВТБ Капитал Инвестиции запустили 4 новые стратегии робота-советника в евро: для консервативных, сбалансированных, агрессивных и ультра-агрессивных портфелей. С четвертого квартала робот-советник может рекомендовать участие в первичных размещениях акций при ребалансировке портфеля.

Также в четвертом квартале в мобильном приложении стало возможным открытие коротких позиций ("шорт") в американских акциях, торгующихся на СПБ Бирже. В настоящее время клиентам ВТБ Капитал Инвестиции для коротких продаж на СПБ Бирже доступно 50 бумаг. Таким образом, клиенты ВТБ Капитал Инвестиции теперь могут заключать маржинальные сделки "лонг" и "шорт" на обеих российских биржах — Московской бирже и СПБ Бирже, что дает возможность получить дополнительный доход как при росте, так и при падении стоимости ценных бумаг.

В 2021 г. было реализовано получение статуса квалифицированного инвестора в мобильном приложении, а с четвертого квартала неквалифицированные инвесторы могут пройти тестирование для доступа к сложным финансовым инструментам.

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