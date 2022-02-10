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Дорогу "Урал-Муханово»-Садгород–Чернигово–Марково" начнут содержать по контракту жизненного цикла В Самарской области завершилась контрактация объектов дорожного нацпроекта В Алексеевском районе по нацпроекту отремонтируют более 32 км автомобильных дорог "СамараТрансСтрой" оштрафовали за нарушения при строительстве Фрунзенского моста На развязке пересечения ул. Ново-Садовой и Советской Армии приступят к устройству новых пролетов

Дорожное строительство Транспорт и связь

Дорогу "Урал-Муханово»-Садгород–Чернигово–Марково" начнут содержать по контракту жизненного цикла

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Два участка межмуниципальной автомобильной дороги "Урал-Муханово"-Садгород–Чернигово–Марково в Кинель-Черкасском районе Самарской области, капитально отремонтируют и будут содержать в течение последующих трех лет, благодаря дорожному нацпроекту, инициированному президентом страны Владимиром Путиным.

На участках, общей протяженностью 5,5 км (км 0+000 — км 3+500, км 6+000 — км 8+000) проектом предусмотрено обновление конструктивных слоев дорожной одежды, строительство тротуаров и обустройство дороги.

Заключение контракта жизненного цикла будет способствовать повышению уровня ответственности подрядчика при проведении ремонтных работ и выполнению гарантийных обязательств.
Кроме того, в составе автомобильной дороги, отремонтируют еще два участка: км 0+000 — км 3+500, км 6+000-км 8+000, общей протяженностью более 10 км, где запланирована замена дорожного покрытия в соответствии с новым ГОСТом.

Таким образом, к нормативу приведут более 16 км трассы, которая соединяет три населенных пункта и обеспечивает единственный выезд на региональную дорожную сеть.

Всего, в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 г., в Кинель-Черкасском районе Самарской области отремонтируют более 30 км дорог.

Начнется ремонт трассы "Кинель-Черкассы-Урал"-Александровка-Хилково на участке км 0+000 — км 14+000, по которой осуществляется автомобильное сообщение 7 поселений (с.Вольная Солянка, Печерские Выселки, с. Семеновка, с. Красная Горка, с. Сарбай, с. Александровка, с. Хилково) с районным центром Кинель-Черкассы.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, при участии жителей региона.

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Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

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