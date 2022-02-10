Дорогу "Урал-Муханово»-Садгород–Чернигово–Марково" начнут содержать по контракту жизненного цикла

Два участка межмуниципальной автомобильной дороги "Урал-Муханово"-Садгород–Чернигово–Марково в Кинель-Черкасском районе Самарской области, капитально отремонтируют и будут содержать в течение последующих трех лет, благодаря дорожному нацпроекту, инициированному президентом страны Владимиром Путиным.
На участках, общей протяженностью 5,5 км (км 0+000 — км 3+500, км 6+000 — км 8+000) проектом предусмотрено обновление конструктивных слоев дорожной одежды, строительство тротуаров и обустройство дороги.
Заключение контракта жизненного цикла будет способствовать повышению уровня ответственности подрядчика при проведении ремонтных работ и выполнению гарантийных обязательств.
Кроме того, в составе автомобильной дороги, отремонтируют еще два участка: км 0+000 — км 3+500, км 6+000-км 8+000, общей протяженностью более 10 км, где запланирована замена дорожного покрытия в соответствии с новым ГОСТом.
Таким образом, к нормативу приведут более 16 км трассы, которая соединяет три населенных пункта и обеспечивает единственный выезд на региональную дорожную сеть.
Всего, в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 г., в Кинель-Черкасском районе Самарской области отремонтируют более 30 км дорог.
Начнется ремонт трассы "Кинель-Черкассы-Урал"-Александровка-Хилково на участке км 0+000 — км 14+000, по которой осуществляется автомобильное сообщение 7 поселений (с.Вольная Солянка, Печерские Выселки, с. Семеновка, с. Красная Горка, с. Сарбай, с. Александровка, с. Хилково) с районным центром Кинель-Черкассы.
Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, при участии жителей региона.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.