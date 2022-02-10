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ПСБ интегрировал Apple Pay и Google Pay в Telegram для бизнеса

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ первым в России создал полноценный продукт для приема платежей в Telegram — теперь в популярном мессенджере можно производить оплату не только картой, но и при помощи платежных сервисов Apple Pay и Google Pay.

Также для продвижения бизнеса в Telegram банк предоставил предпринимателям готовый конструктор интернет-магазина, позволяющий создать его в несколько кликов в формате чат-бота с каталогом товаров и услуг, корзиной заказов и онлайн-оплатой. Ранее это могли сделать только предприниматели, владеющие навыками программирования. Теперь, при помощи нового сервиса ПСБ, это могут сделать и те, у кого нет таких компетенций — все формируется через простой и понятный web-интерфейс по заранее подготовленному шаблону. Предпринимателю самостоятельно нужно только наполнить витрину своего интернет-магазина, загрузив файл с данными о товарах в формате.xls,.csv или.yml, и направить заявку на привязку к аккаунту эквайринга и фискализации.

"Мы постоянно внедряем решения, позволяющие улучшать банковские сервисы, в том числе расширяя их функционал в популярных мессенджерах. Поэтому мы запустили в Telegram дополнительные опции приема платежей через Apple Pay и Google Pay, значительно упрощающие процедуру оплаты, — говорит Никита Хомутов, директор департамента эквайринга ПСБ. — Совместно с нашим технологическим партнером компанией Botobot мы предложили клиентам продукт "три в одном" — конструктор интернет-магазина, эквайринг и фискализацию".

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