Как вывозить отходы в сильные снегопады

Вывоз ТКО в снегопады затруднен из-за отсутствия доступа к контейнерным площадкам, который должны обеспечить коммунальные службы и органы местного самоуправления. Региональный оператор и перевозчики уже получили свою порцию "неудов" от жителей в соцсетях и предлагают свой план действий для решения этой проблемы.
Сводка по вывозу снега в Самаре
Наиболее благополучная ситуация с вывозом снега, а соответственно и вывозом отходов, по мнению регоператора, в Ленинском и Самарском районах. Красноглинский, Куйбышевский, Железнодорожный сейчас тоже включились в работу по расчистке. В Октябрьском районе из-за плотной жилой застройки и припаркованных перед контейнерными площадками автомобилей вывоз мусора затруднен. Кировский район в работу включился, но усилий явно недостаточно. Например, в поселке Зубчаниновка на 9 февраля было расчищено лишь три основных улицы. Самая большая проблема и максимальное число жалоб поступает из Промышленного района города.
Как борются со снегом регоператор и перевозчики
Техника регионального оператора и перевозчиков ежедневно используется на расчистке снега. Водители и грузчики мусоровозов лопатами расчищают снежные завалы на контейнерных площадках, пытаясь вытащить заблокированные снегом накопители. Это значительно увеличивает время на каждую площадку и сильно влияет на график вывоза. Где это возможно, на рейс выходят не 2, а 4 работника. Перевозчикам экономически не выгодно проезжать мимо занесенных снегом площадок.
В частности, по Красноглинскому, Кировскому и Куйбышевскому районам по состоянию на 9 февраля из 177 проблемных площадок органами МСУ был расчищены подъездные пути лишь к 22, при этом перевозчиком было полностью расчищено 62 контейнерные площадки.
Операторы ТКО в этой ситуации частично берут на себя решение проблем, связанных с содержанием контейнерных площадок, хотя это прямая обязанность органов местного самоуправления, УК, ТСЖ и т. д.
Проблемы с вывозом мусора из-за снегопадов есть и в муниципальных районах. В Сызрани регоператор насчитал 300 проблемных точек сбора ТКО, в Октябрьске — 61 точку и в Тольятти — 538.
Что делать если не вывезли ТКО и как ускорить процесс?
Если контейнеры с ТКО переполнены, регоператор предлагает сделать фото или видео контейнерной площадки и дороги, ведущей к ней, указать точный адрес, дату и время съемки. При этом важно убедиться, что и подъездные пути и сама площадка очищены, а контейнеры не вморожены в снег — их можно выкатить к мусоровозу. Такое сообщение можно направить в любую из социальных сетей регионального оператора, и перевозчики постараются вывезти отходы по указанному адресу в приоритетном порядке.
Если же площадка в снегу, то надо связаться со своей управляющей компанией и попросить оперативно расчистить всю зону под контейнерами и территорию рядом с ними. Не лишним будет продублировать требование в письменной форме.
Если не очищен въезд во двор, то надо обращаться в районную коммунальную службу с аналогичным требованием.
Если не расчищены дороги и улицы, звонить в МП "Благоустройство" (диспетчер: 8-846-264-15-76).
А если ваше обращение осталось без внимания, можно пожаловаться в прокуратуру.
Директор регоператора по обращению с ТКО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров обратился к жителям губернии в соцсетях: "Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Обращение в Прокуратуру и ГЖИ региональным оператором уже направлено. Все отходы будут вывезены по мере расчистки от снега контейнерных площадок и подъездных путей. Большое спасибо тем людям, которые приходят на помощь перевозчикам и помогают совместно расчищать площадки от снега".
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается