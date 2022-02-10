Как вывозить отходы в сильные снегопады

Вывоз ТКО в снегопады затруднен из-за отсутствия доступа к контейнерным площадкам, который должны обеспечить коммунальные службы и органы местного самоуправления. Региональный оператор и перевозчики уже получили свою порцию "неудов" от жителей в соцсетях и предлагают свой план действий для решения этой проблемы.

Сводка по вывозу снега в Самаре

Наиболее благополучная ситуация с вывозом снега, а соответственно и вывозом отходов, по мнению регоператора, в Ленинском и Самарском районах. Красноглинский, Куйбышевский, Железнодорожный сейчас тоже включились в работу по расчистке. В Октябрьском районе из-за плотной жилой застройки и припаркованных перед контейнерными площадками автомобилей вывоз мусора затруднен. Кировский район в работу включился, но усилий явно недостаточно. Например, в поселке Зубчаниновка на 9 февраля было расчищено лишь три основных улицы. Самая большая проблема и максимальное число жалоб поступает из Промышленного района города.

Как борются со снегом регоператор и перевозчики

Техника регионального оператора и перевозчиков ежедневно используется на расчистке снега. Водители и грузчики мусоровозов лопатами расчищают снежные завалы на контейнерных площадках, пытаясь вытащить заблокированные снегом накопители. Это значительно увеличивает время на каждую площадку и сильно влияет на график вывоза. Где это возможно, на рейс выходят не 2, а 4 работника. Перевозчикам экономически не выгодно проезжать мимо занесенных снегом площадок.

В частности, по Красноглинскому, Кировскому и Куйбышевскому районам по состоянию на 9 февраля из 177 проблемных площадок органами МСУ был расчищены подъездные пути лишь к 22, при этом перевозчиком было полностью расчищено 62 контейнерные площадки.

Операторы ТКО в этой ситуации частично берут на себя решение проблем, связанных с содержанием контейнерных площадок, хотя это прямая обязанность органов местного самоуправления, УК, ТСЖ и т. д.

Проблемы с вывозом мусора из-за снегопадов есть и в муниципальных районах. В Сызрани регоператор насчитал 300 проблемных точек сбора ТКО, в Октябрьске — 61 точку и в Тольятти — 538.

Что делать если не вывезли ТКО и как ускорить процесс?

Если контейнеры с ТКО переполнены, регоператор предлагает сделать фото или видео контейнерной площадки и дороги, ведущей к ней, указать точный адрес, дату и время съемки. При этом важно убедиться, что и подъездные пути и сама площадка очищены, а контейнеры не вморожены в снег — их можно выкатить к мусоровозу. Такое сообщение можно направить в любую из социальных сетей регионального оператора, и перевозчики постараются вывезти отходы по указанному адресу в приоритетном порядке.

Если же площадка в снегу, то надо связаться со своей управляющей компанией и попросить оперативно расчистить всю зону под контейнерами и территорию рядом с ними. Не лишним будет продублировать требование в письменной форме.

Если не очищен въезд во двор, то надо обращаться в районную коммунальную службу с аналогичным требованием.

Если не расчищены дороги и улицы, звонить в МП "Благоустройство" (диспетчер: 8-846-264-15-76).

А если ваше обращение осталось без внимания, можно пожаловаться в прокуратуру.

Директор регоператора по обращению с ТКО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров обратился к жителям губернии в соцсетях: "Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Обращение в Прокуратуру и ГЖИ региональным оператором уже направлено. Все отходы будут вывезены по мере расчистки от снега контейнерных площадок и подъездных путей. Большое спасибо тем людям, которые приходят на помощь перевозчикам и помогают совместно расчищать площадки от снега".