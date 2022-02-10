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ВТБ предоставит предпринимателям сервис юридической поддержки со скидкой

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ расширил пакет услуг расчетно-кассового обслуживания для клиентов среднего и малого бизнеса. Теперь они могут подключить сервис круглосуточной юридической поддержки. В рамках обслуживания стоимость консультаций для них будет снижена на 20%. Скидка доступна при оформлении любого из пакетов РКО.

Сервис "Юрист 24" предоставляет дистанционное круглосуточное юридическое сопровождение бизнеса. При оформлении расчетно-кассового обслуживания в ВТБ клиенты могут экономить 20% на оплате сервиса по тарифу "Бизнес". В него включены онлайн-консультации юриста по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, письменная экспертиза сделок, документов, правовых ситуаций и другие услуги.

"Мы помогаем предпринимателям не только с ведением финансовых операций, но и с решением других значимых для бизнеса вопросов. Профессиональная юридическая поддержка может быть полезна любой компании для ее развития и минимизации возможных рисков. Поэтому ВТБ включает такой сервис в пакеты услуг РКО на специальных условиях, чтобы предоставить клиентам еще одну возможность для оптимизации расходов. В дальнейшем мы планируем расширять наше предложение по РКО другими небанковскими сервисами, востребованными у клиентов", − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Сервис "Юрист 24" можно подключить в интернет-банке ВТБ Бизнес в разделе "Все сервисы и продукты". Предложение доступно как новым, так и существующим клиентам.

Линейка расчетно-кассового обслуживания ВТБ включает четыре пакета с набором услуг в расчете на разный масштаб и особенности бизнеса. Для платежей, переводов или снятия наличных сверх лимитов, предусмотренных в пакете, клиенты могут подключить дополнительные опции. Предпринимателям, работающим на международном рынке, в рамках РКО предлагается сервис сопровождения внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Большинство операций и услуг доступны клиентам в интернет и мобильном банке для бизнеса.

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