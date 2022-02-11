Самозанятые граждане оказывают положительное влияние на экономику региона

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов провел встречу с представителями делового сообщества, рассказал о мерах государственной поддержки, выслушал предложения и ответил на вопросы предпринимателей.

В четверг, 10 февраля, состоялась бизнес-дискуссия, организованная "КоммерсантЪ-Волга", на тему "Малый и средний бизнес. Тенденции и перспективы в 2022 году". Во время своего доклада министр отметил, что в стремительном 2021 году малый и средний бизнес показал хорошие результаты развития и продемонстрировал уверенный рост.

По словам министра, за прошедший год количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 5% и составило 130 тысяч организаций, против 124 тысяч годом ранее. Численность занятых в сфере МСП возросло на 13%, до 600 тысяч человек. Объем налоговых поступлений от ведения предпринимательской деятельности вырос на 35%, до 14 млрд рублей. Особое внимание Богданов уделил динамике роста самозанятых и отметил их нарастающую роль в формировании экономики региона.

"Количество самозанятых с начала прошлого года выросло в 2,5 раза, до 99 тысяч человек — это 8-е место в России и 2-е место в ПФО. За 2 года работы нового налогового режима, плательщики налога на профессиональный доход заработали 15 млрд рублей и заплатили 232,8 млн рублей налогов", — рассказал министр.

Во время живого диалога предприниматели интересовались вопросами обучения персонала, имущественной и финансовой поддержкой бизнеса. Дмитрий Богданов, отвечая на вопросы, на месте давал поручения руководителям региональной инфраструктуры поддержки персонально отработать с предпринимателями их идеи и предложения.

"Взаимодействие с бизнесом — ключевой инструмент развития делового климата в Самарской области. Министерство экономического развития всегда открыто к интересным предложениям. Для этого у нас есть онлайн- и офлайн-точки входа: сайт mybiz63.ru, аккаунты в социальных сетях mybiz63 и центры для предпринимателей "Мой Бизнес". Выбирайте удобный вам вариант и развивайте свой бизнес!" — обратился к предпринимателям министр.