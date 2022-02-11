Банк "Открытие" вошел в топ-3 по темпам роста ипотечного кредитования в 2021 году

Банк "Открытие" нарастил ипотечный портфель в 2021 году на 33%, до более чем 326 млрд рублей, и занял второе место по темпам роста ипотечного кредитования среди российских банков.

Ипотечный портфель банка вырос по итогам прошлого года больше, чем в среднем по рынку и в банках топ-20.

За 2021 год банк "Открытие" выдал ипотечных кредитов на 154 млрд рублей и занял по этому показателю четвертое место. Треть всех выданных в 2021 году кредитов составила ипотека на покупку вторичной недвижимости. Еще 22% пришлось на программу льготной ипотеки с господдержкой.

По словам Нины Крючковой, вице-президента, лидера трайба "Ипотека" банка "Открытие", чтобы расти и удерживать лидерские позиции на ипотечном рынке, банк обеспечивает клиентам привлекательные условия кредитов и удобство обслуживания. "В 2021 году мы активно развивали цифровые сервисы и дистанционные каналы продаж — в том числе, электронные сделки и возможность выездного оформления ипотеки по адресу клиента. Оформление ипотечного кредита становится все более простым, быстрым и удобным. Ипотека "в два клика" — это уже реальность", — отмечает она.

"Открытию" удалось в прошлом году существенно повысить удовлетворенность клиентов ипотечными сервисами банка. "Поддерживать привлекательные условия банку помогают собственные спецпрограммы с партнерами-застройщиками и государственные программы льготной ипотеки. Нам есть что предложить клиентам, которые хотят жить в квартире своей мечты", — заключила Крючкова.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка "Открытие", так и онлайн, с возможностью получения моментального предварительного решения.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.