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Банк "Открытие" вошел в топ-3 по темпам роста ипотечного кредитования в 2021 году

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" нарастил ипотечный портфель в 2021 году на 33%, до более чем 326 млрд рублей, и занял второе место по темпам роста ипотечного кредитования среди российских банков.

Ипотечный портфель банка вырос по итогам прошлого года больше, чем в среднем по рынку и в банках топ-20.

За 2021 год банк "Открытие" выдал ипотечных кредитов на 154 млрд рублей и занял по этому показателю четвертое место. Треть всех выданных в 2021 году кредитов составила ипотека на покупку вторичной недвижимости. Еще 22% пришлось на программу льготной ипотеки с господдержкой.

По словам Нины Крючковой, вице-президента, лидера трайба "Ипотека" банка "Открытие", чтобы расти и удерживать лидерские позиции на ипотечном рынке, банк обеспечивает клиентам привлекательные условия кредитов и удобство обслуживания. "В 2021 году мы активно развивали цифровые сервисы и дистанционные каналы продаж — в том числе, электронные сделки и возможность выездного оформления ипотеки по адресу клиента. Оформление ипотечного кредита становится все более простым, быстрым и удобным. Ипотека "в два клика" — это уже реальность", — отмечает она.

"Открытию" удалось в прошлом году существенно повысить удовлетворенность клиентов ипотечными сервисами банка. "Поддерживать привлекательные условия банку помогают собственные спецпрограммы с партнерами-застройщиками и государственные программы льготной ипотеки. Нам есть что предложить клиентам, которые хотят жить в квартире своей мечты", — заключила Крючкова.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка "Открытие", так и онлайн, с возможностью получения моментального предварительного решения.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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