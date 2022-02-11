РГС Банк, банк для автомобилистов (входит в группу банка "Открытие"), запустил конвейер автокредитования и систему управления партнерами на базе конструктора бизнес-приложений — платформы FIS Platform.

С целью повышения управляемости кредитным конвейером на стороне банка и более гибкой настройки бизнеса под ключевых партнеров из автомобильной сферы было разработано специальное технологичное решение. Созданная платформа полностью поддерживает сквозной процесс автокредитования, от оформления заявки до выдачи кредита, и содержит в себе все необходимые программные модули.

Модуль оформления заявки с кредитным калькулятором дает возможность производить подбор по первичным параметрам любого продукта по автокредитованию с учетом предложений сервисных и страховых услуг. Модуль автораспознавания позволяет идентифицировать прикладываемые документы клиентов и значительно сокращает время оформления заявки. Модуль рисков содержит в себе гибкую и настраиваемую силами специалистов банка систему принятия решений по заявкам клиентов.

Кроме этого, в рамках реализации проекта создан уникальный на рынке модуль управления партнерами, который позволил автоматизировать взаимоотношения со всеми контрагентами банка: автосалонами, дилерами, страховыми и сервисными компаниями. Через инновационные для рынка автокредитования настройки и алгоритмы, заложенные в этот модуль, банк экономит значительные денежные суммы и еще более оперативно выполняет стоящие перед партнерами обязательства.

Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка:

"РГС Банк входит в ТОП-5 ключевых игроков рынка автокредитования России и является самым быстрорастущим банком в данном сегменте. Объем кредитных заявок составляет порядка 5 тысяч в день, а количество проверок по ним достигает десятки тысяч. При этом система автоматизации кредитного процесса от FIS способна без сбоев обрабатывать более 50 тысяч заявок ежедневно, что для нас особенно важно, учитывая объёмы бизнеса. На сегодняшний день на решение FIS полностью переведена вся сеть, мы создали с "нуля" службу верификации, на 20% уменьшили время оформления заявки и на 27% сократили время выдачи кредитов, за счет чего вышли на уровень лучших рыночных практик и значительно повысили лояльность наших клиентов — автолюбителей".

Денис Свиридов, старший директор проекта со стороны РГС Банка:

"Особое внимание в стратегии развития РГС Банка уделяется цифровой трансформации и инновационному подходу: нам требовалось перевести технологическую платформу ключевого бизнеса из внешнего IT-решения в новое внутреннее on-premises. Основными целями проекта стали увеличение функциональности и темпов развития нового программного решения и получение возможности самостоятельно развивать систему в дальнейшем. Уникальность проекта заключается в том, что эксперты FIS провели миграцию исторических и оперативных данных из параллельно работающей системы в другую бесшовным для конечных пользователей образом, без каких-либо перебоев в бизнес-процессах. Гибкость и универсальность FIS Platform при этом позволят нам в дальнейшем оперативно вносить изменения в конфигурацию бизнес-приложений на ее основе, оперативно решая стоящие перед нами в будущем задачи".

Управляющий партнер FIS Кирилл Пивоваров:

"Разработка системы заняла девять месяцев, ещё шесть — миграция данных из прежней платформы и поэтапное переключение с июля 2021 года всех региональных представительств с одного решения на другое (с параллельными непрерывными доработками под меняющиеся потребности динамично развивающегося бизнеса автокредитования РГС Банка). С ноября 2021 года вся сеть РГС Банка в 88 городах в 64 регионах РФ переключена на решение FIS. С учетом высокой важности внедряемого проекта в разные периоды его реализации команда FIS составляла от 25 до 40 человек. Данный проект стал самым крупномасштабным для нашей компании за последние годы".