Жителя Самарской области обвиняют в оскорблении судьи

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В Жигулевске направили в суд уголовное дело местного жителя по ч. 2 ст. 297 УК РФ ("Оскорбление судьи"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.