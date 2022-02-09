Банкавто: декабрь 2021 года оказался худшим по объемам продаж за последние пять лет

Эксперты Банкавто проанализировали итоги декабря и года на рынке продаж новых авто. В 2021 году декабрь оказался худшим по объемам продаж за последние пять лет, рынок падал 8 месяцев, но по итогам года все равно показал рост в 4%. Lada Vesta стала самой продаваемой моделью на рынке, а три китайских бренда (Haval, Geely, Chery) впервые за всю историю авторитейла России реализовали за год в сумме более 100 тысяч а/м. Трехзначным ростом отметились 4 компании: Chery (+224%), Genesis (+248%), Haval (+125%) и Opel (+253%), а аутсайдерами года стали: Jaguar (-46%), Changan (-20%) и DFM (-43%).

Апрель и июнь спасли рынок от отрицательной динамики

Последний месяц года традиционно был самым урожайным для автобизнеса. И в 2019-м, и в 2020-м эта тенденция сохранялась. Однако в 2021-м декабрь стал исключением. В этом свете сохранение положительного результата (+4%) по году в целом выглядит, скорее, как случайность, а не как реальное достижение. В отличие от 2020 года, когда рынок, переживал локдаун в апреле и мае, в 2021-м он полноценно работал все 12 месяцев. При этом продажами более 150 тысяч автомобилей в месяц в прошлом году смогли отметиться лишь апрель и июнь. Единственная положительная тенденция состоит в том, что к концу года целый ряд марок с локальным производством довольно щедро пополнили склады. Однако рост заводских цен на автомобили, помноженный на желание дилеров заработать больше плана, привели к тому, что конечная стоимость превысила возможности покупателей, а рынок продолжил сжиматься.

Могло быть и хуже

Итог года, в котором продажи так или иначе сокращались 8 месяцев из 12, выглядит на удивление хорошо: 1,67 миллиона новых автомобилей (+4% к 2020-му). Могло быть и хуже. Достаточно вспомнить, что с августа рынок испытывал непрекращающееся двузначное падение. Не изменил тренда даже всегда самый "плодородный" декабрь. Если в 2019-м и 2020-м реализация новых автомобилей в последнем месяце года приближались к 170 тысячам новых автомобилей (без учета машин марок BMW, Mini и Mercedes-Benz), то в 2021-м она составила всего 133,5 тысячи машин (-20%). За последние 10 лет было всего два декабря, когда на нашем рынке продавалось менее 150 тысяч машин — в 2015-м и в 2016 году.

Лидером на рынке осталась Lada. По итогам года марка реализовала 350,7 тысячи новых автомобилей (+2% к 2020 году). Минимальный прирост едва ли можно считать достижением, хотя задел для этого был. За первые 6 месяцев из салонов уехало 200 тысяч машин, однако последняя половина года оказалась неурожайной на продажи.

Сильнее всего у АвтоВАЗа упали продажи Lada Granta. В 2020 году покупателей нашли 126,1 тысячи автомобилей этой модели, в 2021-м — 113,4 тысячи (-12%). С одной стороны, виноват дефицит комплектующих. Он никуда не делся до сих пор. С другой стороны, это может результатом политики альянса, который уже объявил, что следующее поколение Granta построят на базе Renault Logan/Sandero и выставят дороже. Покупателей постепенно готовят, что относительно дешевых — до 800 тысяч рублей моделей — в Тольятти не останется.

Ситуация с Lada Vesta выглядит не столь драматично. Продажи этой модели также снижались в последние месяцы 2021 года. Однако по итогам года они все равно в "плюсе": реализовано 113,7 тысяч новых машин (+6% к 2020 году 107 281). Этого хватило, чтобы модель стала самой продаваемой на рынке.

Марка Kia в абсолютном зачете сохраняет "серебро" и остается лучшей среди иностранных брендов. Но и здесь снижение объемов хорошо заметно. Так, в 2019-м корейская компания продавала у нас 225 тысяч автомобилей в год, в 2020-м — 201,7 тысячи (с сентября по декабрь ежемесячные продажи не опускались ниже 20 тысяч а/м). В 2021-м "ударная" первая половина года сменилась провалами во втором полугодии, когда ежемесячно дилеры выдавали 14-17 тысяч новых машин. Общий итог года — 205,8 тысячи машин, на 2% больше, чем в 2020-м. При этом бестселлер марки не изменился — это Rio. Он разошелся тиражом в 82,9 тысяч (-6%). Нельзя сказать, что этой модели не было у дилеров в наличии. Однако покупать ее с наценками в 300-400 тысяч рублей было все меньше желающих. По кроссоверу Sportage (24 969 а/м) не досчитались 11% сделок. Седан Cerato (12 387 а/м) ушел в "минус" на 9%. С другой стороны, в Kia акцентировали внимание на прибавках в продаже Seltos 17 865 а/м (+40%) и почти четырехкратный рост продаж K5 — 29 224 а/м. Уточним, что кроссовер в 2020 году полноценно продавался с марта, а седан — только четыре последних месяца года.

Замыкает тройку марок-лидеров продаж — Hyundai (167,3 тысячи а/м, +3%). В 2021-м бренд существенно нарастили производство седанов Solaris. Под Санкт-Петербургом выпустили 71 тысячу этих автомобилей. Большая часть их предназначена для нашего рынка. При этом в России за 2021 год было продано 61,1 тысячи Solaris (+24%). Кроссоверов Creta произвели также 71 тысячу, и почти все из них (68,1 тысячи, -7%) были реализованы. Остальные модели Hyundai по-прежнему не входят в топ-25 наиболее популярных.

Отдать долю китайцам

Ярче других в 2021 году в России выступили представители Китая. Впервые за всю историю авторитейла России три китайских бренда (Haval, Geely, Chery) реализовали в сумме более 100 тысяч а/м. Больше других продал Haval. Этот бренд реализовал за год (39,1 тысячи а/м, +125%). При этом кроссовер Jolion, продажи которого начались только в мае 2021 года, в декабре нашел 2 636 покупателей, а по итогам года — 9 877. Это лишь немного уступает двум более крупным кроссоверам марки — F7 и F7X, что продаются у нас не первый год. В то же время лидером по росту среди всех китайских марок остается другой бренд — Exeed (3 756 а/м, +1562%) по итогам 2021 года.

Естественно, что наращивали китайцы свои доли в том числе и за счет тех марок, которых теряли в продажах. Так, Volkswagen (86,1 тысячи а/м, -14%) уступил место по популярности Skoda. Падение чешской марки за год оказалось менее значимым (90,4 тысячи а/м, -4%). В то же время Renault (131,6 тысячи, +2%) и Toyota (97,9 тысячи, +7%) закончили год пусть небольшим, но ростом. А ГАЗ вообще отметился двузначной прибавкой продаж (56,5 тысячи, +10%).

За пределами первой десятки отдельного упоминания достойны результаты Mazda (29,2 тысячи а/м, +11%). Даром что марка довольно неожиданно прекратила в Россию поставки кроссовера CX-30. У Ford, сохранившего присутствие в России только благодаря LCV-линейке Transit, тоже есть свои рекорды — почти двадцать тысяч проданных машин (20,8 тысячи а/м) и рост продаж в 48%.