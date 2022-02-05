Банкавто назвал наиболее продаваемые комплектации популярных моделей российского рынка

Эксперты Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) выяснили, какие комплектации популярных моделей автомобилей пользовались у покупателей наибольшим спросом в 2021 году. Как оказалось, покупатели чаще всего выбирали базовые версии. Причем справедливо это не только для бюджетных седанов, но и по отношению к довольно дорогим кроссоверам.

Десятка наиболее продаваемых машин нашего рынка довольно стабильна в части марок. Ее составляют модели Lada, Hyundai, Kia, Volkswagen, Skoda и Toyota. Естественно, что представители каждого из этих брендов имеют свои козыри, и люди покупают такие машины в соответствии с намеченным бюджетом и запросами. Независимо от модели покупатели в 2021 году чаще всего старались приобрести версию базовую или близкую к ней. В разряд экономии не попадали в основном две важные составляющие: трансмиссия и реже — мотор. Хотя и здесь есть свои особенности.

Так, самую продаваемую модель нашего рынка, Lada Vesta, чаще всего выбирали в базовой версии Comfort. Таких машин купили в количестве 30 851 шт. — более четверти из всех предлагаемых дистрибьютором вариантов. И это при том что маркетологи АвтоВАЗа предлагали в 2021 году 39 различных вариантов этой модели, манящих новыми мультимедиа и вариантами отделки.

Lada Granta тоже выбирали преимущественно в базовом исполнении Classic. Таких машин купили 13 тысяч — это порядка 12% от годового объема марки. Доля была бы выше, но летом сборочный цех вставал на паузу, а потом изменилось оснащение. С новыми поставками их продали еще почти 8 тысяч. Всего же в 2021 году АвтоВАЗ предлагал для Granta 44 комплектации, — это явно избыточно.

И наконец, третья, попавшая в рейтинг модель Lada — универсал Largus. Его также покупали в базовой версии с той лишь разницей, что чаще выбирали двигатель 1,6 л с 16-, а не 8-клапанной головкой блока цилиндров. Лишние тяговитость и 16 л. с. мощности важны для универсала, который часто ездит груженым и используется для коммерческих перевозок.

У покупателей самой популярной иномарки нашего рынка, Kia Rio, есть свои предпочтения. Здесь бестселлером в 2021 году выступил седан базовой версии Comfort с двигателем 1,6 л и "автоматом" (20,2 тысячи машин). Примерно в таком же оснащении клиенты предпочитают Hyundai Solaris (18,5 тысячи). Примечательно, что оба автомобиля позволяют сэкономить и выбрать более малосильную 1,4-литровую версию, но для этих машин такой агрегат слабоват, и покупают его в разы хуже.

В то же время и переплачивать лишнее за избыточно мощный мотор покупатели бюджетных автомобилей не хотят. Наглядный тому пример — Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Их можно купить со 125-сильным турбомотором, но большинство в России выбирают эти модели с атмосферным 1,6 л, (110 л. с.). И опять-таки в комплектациях начального уровня.

Кроссовер должен быть с "автоматом", 2-литровым двигателем и полным приводом. Именно так думают и голосуют за это рублем покупатели Hyundai Creta и Toyota RAV-4. В первом случае большинство выбирают базовую версию Travel (18,4 тысячи а/м), во втором — база называется Comfort (8,3 тысячи а/м).

И наконец, есть своя логика и у большинства покупателей Toyota Camry. Начального уровня 2-литровый мотор для седана бизнес-класса слабоват, а 3,5 V6, пожалуй, избыточен. Поэтому неудивительно, что под капотом самой популярной версии — "золотая середина" объемом 2,5 л (200 л. с.). При этом чаще всего выбирали не базовое оснащение, а комплектацию третьего уровня — Prestige. И обычно, покупая большой седан, стараются не экономить на отделке, комфорте и безопасности. В нашем списке из 10 автомобилей Camry — исключение.

С продажи более дорогих версий дилер и дистрибьютор часто получают более щедрую маржу. А маркетологи так составляют прайс-листы, чтобы покупка машин с большим количеством заводских опций казалась бы покупателю максимально выгодной. Однако на российском рынке 2021 года многие "пряники" маркетологов оставались маловостребованными. По крайней мере, если речь идет о машинах, которые составляют основу продаж масс-брендов.

Эта ситуация вряд ли изменится и в текущем году. Потребителей с жестко ограниченным бюджетом становится все больше, а машины все дороже. При этом дилеры и дальше будут "оснащать" любые автомобили дополнительными опциями. Как следствие, клиенты, пытаясь "дотянуться" по бюджету до понравившейся модели, продолжат выбирать самые демократичные комплектации, доступные по деньгам.