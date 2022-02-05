Банкавто назвал наиболее продаваемые комплектации популярных моделей российского рынка

Эксперты Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) выяснили, какие комплектации популярных моделей автомобилей пользовались у покупателей наибольшим спросом в 2021 году. Как оказалось, покупатели чаще всего выбирали базовые версии. Причем справедливо это не только для бюджетных седанов, но и по отношению к довольно дорогим кроссоверам.
Десятка наиболее продаваемых машин нашего рынка довольно стабильна в части марок. Ее составляют модели Lada, Hyundai, Kia, Volkswagen, Skoda и Toyota. Естественно, что представители каждого из этих брендов имеют свои козыри, и люди покупают такие машины в соответствии с намеченным бюджетом и запросами. Независимо от модели покупатели в 2021 году чаще всего старались приобрести версию базовую или близкую к ней. В разряд экономии не попадали в основном две важные составляющие: трансмиссия и реже — мотор. Хотя и здесь есть свои особенности.
Так, самую продаваемую модель нашего рынка, Lada Vesta, чаще всего выбирали в базовой версии Comfort. Таких машин купили в количестве 30 851 шт. — более четверти из всех предлагаемых дистрибьютором вариантов. И это при том что маркетологи АвтоВАЗа предлагали в 2021 году 39 различных вариантов этой модели, манящих новыми мультимедиа и вариантами отделки.
Lada Granta тоже выбирали преимущественно в базовом исполнении Classic. Таких машин купили 13 тысяч — это порядка 12% от годового объема марки. Доля была бы выше, но летом сборочный цех вставал на паузу, а потом изменилось оснащение. С новыми поставками их продали еще почти 8 тысяч. Всего же в 2021 году АвтоВАЗ предлагал для Granta 44 комплектации, — это явно избыточно.
И наконец, третья, попавшая в рейтинг модель Lada — универсал Largus. Его также покупали в базовой версии с той лишь разницей, что чаще выбирали двигатель 1,6 л с 16-, а не 8-клапанной головкой блока цилиндров. Лишние тяговитость и 16 л. с. мощности важны для универсала, который часто ездит груженым и используется для коммерческих перевозок.
У покупателей самой популярной иномарки нашего рынка, Kia Rio, есть свои предпочтения. Здесь бестселлером в 2021 году выступил седан базовой версии Comfort с двигателем 1,6 л и "автоматом" (20,2 тысячи машин). Примерно в таком же оснащении клиенты предпочитают Hyundai Solaris (18,5 тысячи). Примечательно, что оба автомобиля позволяют сэкономить и выбрать более малосильную 1,4-литровую версию, но для этих машин такой агрегат слабоват, и покупают его в разы хуже.
В то же время и переплачивать лишнее за избыточно мощный мотор покупатели бюджетных автомобилей не хотят. Наглядный тому пример — Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Их можно купить со 125-сильным турбомотором, но большинство в России выбирают эти модели с атмосферным 1,6 л, (110 л. с.). И опять-таки в комплектациях начального уровня.
Кроссовер должен быть с "автоматом", 2-литровым двигателем и полным приводом. Именно так думают и голосуют за это рублем покупатели Hyundai Creta и Toyota RAV-4. В первом случае большинство выбирают базовую версию Travel (18,4 тысячи а/м), во втором — база называется Comfort (8,3 тысячи а/м).
И наконец, есть своя логика и у большинства покупателей Toyota Camry. Начального уровня 2-литровый мотор для седана бизнес-класса слабоват, а 3,5 V6, пожалуй, избыточен. Поэтому неудивительно, что под капотом самой популярной версии — "золотая середина" объемом 2,5 л (200 л. с.). При этом чаще всего выбирали не базовое оснащение, а комплектацию третьего уровня — Prestige. И обычно, покупая большой седан, стараются не экономить на отделке, комфорте и безопасности. В нашем списке из 10 автомобилей Camry — исключение.
С продажи более дорогих версий дилер и дистрибьютор часто получают более щедрую маржу. А маркетологи так составляют прайс-листы, чтобы покупка машин с большим количеством заводских опций казалась бы покупателю максимально выгодной. Однако на российском рынке 2021 года многие "пряники" маркетологов оставались маловостребованными. По крайней мере, если речь идет о машинах, которые составляют основу продаж масс-брендов.
Эта ситуация вряд ли изменится и в текущем году. Потребителей с жестко ограниченным бюджетом становится все больше, а машины все дороже. При этом дилеры и дальше будут "оснащать" любые автомобили дополнительными опциями. Как следствие, клиенты, пытаясь "дотянуться" по бюджету до понравившейся модели, продолжат выбирать самые демократичные комплектации, доступные по деньгам.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.