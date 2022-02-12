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Баскетбол Спорт

БК "Самара" обыграл Темп-СУМЗ-УГМК

РЕВДА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По ходу матча в Ревде "Самара" уступала "-18" — но выстояла: 71:74.

Команды начали матч не очень результативно. Два попадания Максима Барашкова позволили самарцам повести в счете. В какой-то момент преимущество достигло "+5" (11:6 после "2+1" от того же Барашкова) — но к концу стартового периода хозяева сократили его до минимума, 11:10.

А во второй четверти у ревдинцев полетело издали: несколько точных трехочковых — они перехватили инициативу, и к большому перерыву разница в счете выросла до 9 очков, уже не в пользу "Самары", чье нападение все так же работало с заметными перебоями (22:31).

А всего 2 очка за четыре первые минуты третьего периода едва не обернулись катастрофой: хозяева стремительно убежали далеко вперед, на расстояние в 17 очков (24:41). Впрочем, затем самарцы начали, наконец, отвечать на удары соперника, "заморозили" разницу, а в концовке четверти "прорвало" Александра Варнакова: 8 очков за полторы минуты — и уже более спокойные "-12" (41:53).

Почувствовав игру, наша команда стала нагонять "заводчан". К середине заключительной десятиминутки Максим Барашков и Александр Варнаков, реализовав быстрые отрывы, свели отставание к 5 очкам (55:60). Соперники обменялись результативными выпадами, но последнее слово в матче осталось за самарцами: неудержимый Александр Варнаков в проходе установил окончательный счет.

71:74 — в Самаре нужно отыграть "-3".

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