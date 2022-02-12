Полиция задержала подозреваемого в незаконной вырубке ели под Самарой

В полицию Челно-Вершинского района за помощью обратился представитель администрации сельского поселения. Он пояснил, что неизвестный мужчина спилил две ели, находящиеся в хозяйственном ведении муниципального района. Чиновник предоставил документы, согласно которым ущерб администрации сельского поселения, причиненный действиями злоумышленника, составил свыше 55,2 тыс. рублей.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, изъяли одно спиленное дерево, фотоследы спила и обуви.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, участковые уполномоченные полиции установили личность и места возможного нахождения предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и преступления против личности местный 39-летний житель вину в совершенном деянии признал в полном объеме. В отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, если эти деяния совершены в значительном размере) возбуждено уголовное дело.

Допрошенный пояснил полицейским, что, после распития спиртных напитков ночью 27 декабря прошлого года, он решил подарить своему знакомому елку на Новый год. Зная, где недалеко растут деревья, он, взяв кухонный нож, пошел к зданию администрации сельского поселения. Когда пилил дерево из здания администрации вышел охранник, который его напугал и он направился к аллее елок, расположенной у здания районного дома культуры. Обойдя аллею и выбрав ель, путем надпиливания ножом сломал ее, унес и подарил знакомому.

В настоящий момент полицейскими проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Органом дознания подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.