Для Самары купят два судна на воздушной подушке

"Самарское речное пассажирское предприятие" ищет подрядчика на поставку двух судов на воздушной подушке амфибийного типа.

Суда предполагается использовать "в коммерческих целях". Начальная цена контракта - 35,8 млн рублей.

Согласно техзаданию, суда должны быть не ранее 2022 г. постройки и поставлены до 1 октября. На каждое судно будет заключаться отдельный договор.

Итоги электронного аукциона подведут 18 февраля.