Эдуард Латыпов взял "бронзу" Олимпиады в гонке преследования

Самарский спортсмен Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

Это вторая Олимпийская медаль для Латыпова, первой стала "бронза" в составе сборной России по биатлону в смешанной эстафете в 2022 году.

Сам Эдуард родился в Белоруссии, но проживает в Камышлинском районе Самарской области.