На М-5 в Самарской области до июля временно изменена схема движения

В связи с производством работ на участке строительства автодороги М-5 "Урал" км 1034 — км 1042 в Самарской области временно изменена схема движения транспорта.

Поворот от М-5 к населенному пункту Красный Яр на 1040 км будет временно не доступен для всех видов транспортных средств. Действующими остаются проезды на км 1042+500 и км 1043+600.

Период действия ограничения до 1 июля.