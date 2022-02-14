16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти на чемпионате мира по спидвею победил Никита Богданов В Самаре скончался заслуженный тренер России по гребле Александр Шаталов ЦСК ВВС обыграл "Рязань" "Лада" победила "Химик" Защитником "Крыльев Советов" интересуется "Галатасарай"

Спорт

В Самаре скончался заслуженный тренер России по гребле Александр Шаталов

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На 68 году жизни скоропостижно скончался заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ, тренер ГАУ СШОР № 6 Александр Шаталов.

Александр Владимирович проработал почти 50 лет на водно-спортивной базе на р. Самара в районе Безымянской ТЭЦ. За свою плодотворную тренерскую жизнь он воспитал большую плеяду мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, чемпионов СССР и России, призеров и участников чемпионатов мира и Европы.

Прощание с Александром Владимировичем Шаталовым состоится 14 февраля в 15:00 по адресу: г. Самара, ул. Победы, д. 99Б (отпевание в Храме Всецарицы), либо в 18:00 по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, д. 102, кв. 28. Похороны состоятся 15 февраля на "Южном кладбище". Вынос тела из дома в 11:00 (г. Самара, ул. Физкультурная д. 102, кв. 28).

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Таня Иваненко 28 июня 2021 13:11 Дворцу спорта в Самаре присвоят имя Владимира Высоцкого

Отличное решение!

Фото на сайте

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6