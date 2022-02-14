В Самарской области двое мужчин забили до смерти соседа по общежитию

В Чапаевске в суд отправили уголовное дело двоих уроженцев Кировской области, обвиняемых в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, днем 7 декабря 2021 г. в комнате частного общежития на ул. Таганрогской обнаружили тело 48-летнего мужчины с многочисленными кровоподтеками и раной на затылке.

Позже задержали двоих соседей убитого 35 и 28 лет. Они рассказали, что накануне выпивали и сосед случайно ломал ручку входной двери. Обвиняемые использовали это как формальный повод для ссоры и драки. Мужчины долго избивали потерпевшего, пока он не потерял сознание, а позже скончался от травм.