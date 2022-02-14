В Самарской области двое мужчин забили до смерти соседа по общежитию

В Чапаевске в суд отправили уголовное дело двоих уроженцев Кировской области, обвиняемых в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, днем 7 декабря 2021 г. в комнате частного общежития на ул. Таганрогской обнаружили тело 48-летнего мужчины с многочисленными кровоподтеками и раной на затылке.
Позже задержали двоих соседей убитого 35 и 28 лет. Они рассказали, что накануне выпивали и сосед случайно ломал ручку входной двери. Обвиняемые использовали это как формальный повод для ссоры и драки. Мужчины долго избивали потерпевшего, пока он не потерял сознание, а позже скончался от травм.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение