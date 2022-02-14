Экс-сотрудницу полиции из Самарской области обвиняют в фальсификации доказательств

В Похвистневе Самарской области завершилось расследование уголовного дела бывшей дознавателя отдела полиции, обвиняемой в фальсификации доказательств. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в апреле 2021 г. местную жительницу подозревали в фиктивной регистрации гражданина в своем жилье. Полицейская, которая вела это дело, изготовила фиктивные протоколы допроса свидетелей. Их приобщили к материалам уголовного дела в качестве доказательств. Позже мировой суд признал эти доказательства недопустимыми.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.