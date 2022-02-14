Врача наркодиспансера из Самарской области заподозрили в "продаже" медосвидетельствований

В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело в отношении врача наркодиспансера по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и с. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с марта по май 2020 г. подозреваемая не менее двух раз получала деньги за внесение ложных сведений в акты медицинского освидетельствования работников субподрядных организаций. Общая сумма незаконного вознаграждения составила более 20 тыс. рублей.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении предполагаемого взяткодателя.

Расследование уголовного дела продолжается.