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Банк "Открытие": определены награды для победителей Югорского лыжного марафона

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общий призовой фонд марафона составит 1,8 млн рублей и будет распределен между победителями на дистанции 50 км. Победителям на других дистанциях вручат ценные призы и подарки от спонсоров марафона. Каждый участник, независимо от результата, получит памятную медаль.

В первый день, 8 апреля, на дистанции 50 км классическим стилем будет разыграно 400 тыс. рублей: по 100 тыс. рублей получит победитель и победительница марафона, по 70 тыс. рублей — спортсмены занявшие второе место, обладатели "бронзовых" медалей — 30 тыс. рублей. 9 апреля среди участников забега на 50 км свободным стилем будет разыграно 1,4 млн рублей: по 400 тыс. рублей за первое место (у мужчин и женщин), по 200 тыс. рублей — за вторые места, и по 100 тыс. рублей — за третьи. Для победителей в различных возрастных категориях среди мужчин и женщин на дистанции 5 и 25 км партнеры марафона приготовили специальные призы: перчатки, рюкзаки и другую лыжную экипировку.

Независимо от результата каждый участник IX Югорского лыжного марафона получит памятную медаль. В этом году сменился ее дизайн: медаль выполнена из металла в форме буквы "О" как логотип банка "Открытие", на обороте — герб Ханты-Мансийского автономного округа Югры, а на ленте — традиционный орнамент народов севера. Также в этом году обновлен дизайн нагрудного номера участника марафона.

"Банк "Открытие" — давний и надежный партнер марафона. В этом году мы разделили призовой фонд между тройками победителей на самой длинной дистанции. Но это не означает, что мы не ценим тех, кто примет участие в забеге на другие дистанции. В марафоне, как и на Олимпийских играх, важно участие, а не победа. Нам дорог каждый, кто выйдет на лыжню", — отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.

Гонка пройдет 8 и 9 апреля в Ханты-Мансийске (пойма реки Горная). На нее уже зарегистрировалась тысяча лыжников. Регистрация на марафон продлится до 7 апреля.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком "Открытие". Ежегодно на эти соревнования собираются тысячи спортсменов и болельщиков со всей России и из других стран.

Информационными партнерами Югорского лыжного марафона-2022 выступают РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД "Советский спорт" и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания "Югра" и информационно-аналитический портал siapress.ru.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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