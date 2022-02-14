"Крылья Советов" проиграли "Рубину" с хоккейным счетом

В понедельник, 14 февраля, в Турции "Крылья Советов" проиграли "Рубину" в контрольном матче со счетом 0:5.
Голы: Дрейер, 19'; Дрейер, 43'; Дрейер, 54'; Ин Бом, 56'; Зотов, 75'.
Нереализованный пенальти: Дрейер, 43' (вратарь).
Следующая игра самарцев состоится 19 февраля с "Химками".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?