18 февраля в Художественном музее откроется фотовыставка Ольги Мичи

В Мраморном зале Самарского художественного музея с 18 февраля начинает работу фотовыставка Ольги Мичи.

В фотографическом проекте "Уязвимые" (12+), который Ольга представит в Самаре, внимание уделено не только своеобразной этнической красоте костюмов представителей малочисленных экзотических племен, композиционной архитектуре портрета, но и к актуальным проблемам глобализации. Один из переходящих сюжетов в работе Ольги — представитель экзотического племени держит в руках автомат. Превью некоторых снимков можно посмотреть на официальном сайте фотографа.

18 февраля, в 16:00, в музее анонсирована лекция Ольги Мичи по мотивам проекта "Уязвимые".

Стоимость билетов для посещения выставки — 250 руб., для льготников –150 рублей. Выставка будет работать до 27 марта 2022 года.