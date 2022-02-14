18 февраля в Художественном музее откроется фотовыставка Ольги Мичи

В Мраморном зале Самарского художественного музея с 18 февраля начинает работу фотовыставка Ольги Мичи.
В фотографическом проекте "Уязвимые" (12+), который Ольга представит в Самаре, внимание уделено не только своеобразной этнической красоте костюмов представителей малочисленных экзотических племен, композиционной архитектуре портрета, но и к актуальным проблемам глобализации. Один из переходящих сюжетов в работе Ольги — представитель экзотического племени держит в руках автомат. Превью некоторых снимков можно посмотреть на официальном сайте фотографа.
18 февраля, в 16:00, в музее анонсирована лекция Ольги Мичи по мотивам проекта "Уязвимые".
Стоимость билетов для посещения выставки — 250 руб., для льготников –150 рублей. Выставка будет работать до 27 марта 2022 года.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.