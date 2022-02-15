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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" проиграла "Новосибирску" - 82:98

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С декабря 2017-го не проигрывала "Самара" "Новосибирску", но это произошло 14 февраля — 82:98.

0:9 после двух с половиной сыгранных минут, 5:17 после четырех — будь на трибуне "МТЛ Арены" болельщики, они явно остались бы в недоумении. Пара трехочковых от Максима Шелекето остановить разбежавшихся сибиряков не помогла: к концу стартового периода отставание хозяев составляло уже 15 очков (13:28).

Вторую четверть хозяева вроде бы начали пободрее: данк от того же Шелекето, "2+1" от Евгения Фидия… Но два подряд трехочковых от соперника — и уже "-18" (22:40) после четырех минут. Несколько минут у самарцев ушло, чтобы выровнять ситуацию, затем ударный отрезок (6 очков подряд) выдал Айк Нваму — к большому перерыву удалось подсократить отставание (39:51).

Третью десятиминутку соперники открыли веселой перестрелкой. А к середине четверти самарцы выдали минутный отрезок 7:0 — и после точных штрафных Александра Варнакова подобрались к гостям на дистанцию в 7 очков (52:59). За минуту до конца периода тот же Варнаков положил треху — и всего "-3" (60:63). Но концовка осталась за гостями, успевшими вернуть себе некоторый задел — 60:68.

Развязка, как и дебют матча, получились совсем не такими, как могли ожидать болельщики "Самары". Пять минут без набранных очков — и за две минуты до финальной сирены все было решено: 70:87. Хозяева еще взорвались проходами Александра Варнакова, Артема Чеваренкова и Максима Шелекето, но это повлияло только на итоговую разницу.

82:98 — поражение "Самары".

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