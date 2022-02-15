Экспедитора из Самары будут судить за сбыт синтетики

В Промышленный районный суд Самары отправили уголовное дело 42-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, водитель-экспедитор приобретал синтетические наркотиков даркнете, расфасовывал на мелкие партии и сбывал через тайники в Самаре.
При обыске у него дома служебная собака нашла героин, ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин — общей массой около 17,2 грамм. Также полицейские зафиксировали факт сбыта героина неоднократно судимому 31-летнему самарцу.
Уголовное дело о сбыте героина и покушении на сбыт наркотика направлено в Промышленный районный суд.
Покупатель наркотика по приговору Промышленного райсуда уже получил четыре года и пять месяцев колонии строгого режима за хранение запрещенного вещества и кражи в аптеке.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение