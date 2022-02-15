Экспедитора из Самары будут судить за сбыт синтетики

В Промышленный районный суд Самары отправили уголовное дело 42-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, водитель-экспедитор приобретал синтетические наркотиков даркнете, расфасовывал на мелкие партии и сбывал через тайники в Самаре.

При обыске у него дома служебная собака нашла героин, ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин — общей массой около 17,2 грамм. Также полицейские зафиксировали факт сбыта героина неоднократно судимому 31-летнему самарцу.

Уголовное дело о сбыте героина и покушении на сбыт наркотика направлено в Промышленный районный суд.

Покупатель наркотика по приговору Промышленного райсуда уже получил четыре года и пять месяцев колонии строгого режима за хранение запрещенного вещества и кражи в аптеке.