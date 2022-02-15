Red Wings с мая начинает полеты из Самары на Черноморское побережье

Авиакомпания Red Wings в мае–июне начнет полеты из Самары в Анапу, Геленджик и Симферополь.

Рейсы в Анапу и Геленджик будут выполняться на новейших российских самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел, рейсы в Симферополь — на самолетах Airbus 321 вместимостью 220 кресел.

Рейсы из Самары будут выполняться по следующему расписанию: в Анапу с 30 мая по понедельникам и четвергам; в Геленджик с 4 июня по субботам; в Симферополь с 29 мая по четвергам и воскресеньям.

Билеты уже в продаже на официальном сайте авиакомпании.