Red Wings с мая начинает полеты из Самары на Черноморское побережье

Авиакомпания Red Wings в мае–июне начнет полеты из Самары в Анапу, Геленджик и Симферополь.
Рейсы в Анапу и Геленджик будут выполняться на новейших российских самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел, рейсы в Симферополь — на самолетах Airbus 321 вместимостью 220 кресел.
Рейсы из Самары будут выполняться по следующему расписанию: в Анапу с 30 мая по понедельникам и четвергам; в Геленджик с 4 июня по субботам; в Симферополь с 29 мая по четвергам и воскресеньям.
Билеты уже в продаже на официальном сайте авиакомпании.
Сейчас маршрутная сеть Red Wings из Самары включает семь направлений — Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Нижний Новгород, Омск, Тюмень и Челябинск. Весной-летом 2022 года она значительно вырастет, помимо Черноморских курортов Краснодарского края и Крыма ее дополнят рейсы в Ижевск, Калугу и Новый Уренгой. Продажи билетов по этим направлениям также открыты.